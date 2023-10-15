البورصة تنظم يوما تدريبيا لمسئولي بنك الاحتياطي لمالاوي

نظمت البورصة المصرية يوم الخميس، الموافق 12-أكتوبر-2023، يوما تدريبيا للسادة مسئولي بنك الاحتياطي في جمهورية مالاوي (RBM) في مجال الرقابة على التداول داخل مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، يأتي هذا في إطار برنامج بناء قدرات مسئولي البنك (وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في مالاوي) لتعزيز قدراتهم في مجال الرقابة على السوق والذي استضافته الهيئة العامة الرقابة المالية خلال الفترة من 9 إلى 12-أكتوبر-2023.

كما تضمن اليوم التدريبي إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضا على أعمال العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتي الإفصاح والقيد.

ويأتي ذلك في ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها في مالاوي حيث أن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.