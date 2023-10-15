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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بينهم علا القرضاوي.. تأييد إدراج 14 من عناصر الجناح العسكري للإخوان بقوائم الإرهاب

محكمة النقض
محكمة النقض
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أيدت محكمه النقض، اليوم الأحد، وضع  14 متهمًا فى قضية الجناح العسكري لجماعه الإخوان  الإرهابية على رأسهم علا القرضاوي ويوسف القرضاوي على قوائم الكيانات الإرهابية.
كان الحكم المطعون عليه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ " الجناح العسكري لجماعة الأخوان " والتي تعتبر أكبر قضية للجماعة في ذلك العام.

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تأييد وضع الجناح العسكري للإخوان بقوائم الإرهاب
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