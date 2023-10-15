68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية يوليو 2023

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لها خلال شهر يوليو 2023 والتى بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه.

وبحسب أحدث تقرير صادر من الهيئة فقد بلغت قيمة أصدارات الأسهم 32.43مليار جنيه، كما بلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) 16.7مليار جنيه، ونحو 6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال عقود التأجير التمويلي 5.8 مليار جنيه ، ثم التمويل الاستهلاكي بقيمة 3.8 مليار جنيه، ثم الأوراق المخصمة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ثم التمويل العقاري 513.4 مليون جنيه .

وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يوليو2023، 46.2 مليار جنيه ، ونحو 2.3 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة يوليو 2023، و5.9 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة يوليو 2023

كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين حتي يوليو 2023، ونحو 2.1 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في يوليو 2023.

بالنسبة لقطاع التأمين فقد أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2023 ، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 5.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.

اوذكرت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

كما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ن تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.