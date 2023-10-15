مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي منشأة القناطر والوراق التعليمية

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدارس "المناشى الجديدة تعليم أساسي ، الجلاتمه الإعدادية ، الفضيلة الثانوية المشتركة " وكان فى استقباله مروان غراب مدير عام الإدارة ، حيث قام بتفقد الفصول الدراسية واطمئن علي تسليم الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات.



وتابع تفعيل سجل التكليفات والتأكد علي وجود السادة المشرفين بالأدوار والفناء واختبار أبنائه طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدرسة المناشى الجديدة تعليم أساسي أثناء حضوره حصة لمادة اللغة الانجليزية وقد أثنى علي الرسومات الفنية فى حصة التربية الفنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي .



كما تابع دفتر تحضير السادة المعلمين وتحاور مع الطلاب عن المشروعات القومية التي تقوم بها القيادات السياسية بمصر وحث الطلاب علي الحفاظ على مكتسبات الوطن لتنمية الولاء والانتماء لبلدنا الغالية وكذلك عدم الانسياق لحرب الشائعات .



في سياق متصل تفقد سلومة مدرسة طناش الابتدائية القديمة والتابعة لإدارة الوراق التعليمية .

وكان بصحبته اللواء أحمد سكر رئيس حي الوراق ومجدى غنيمي مدير عام الادارة و خالد عبد السلام الجبالى وكيل الإدارة وذلك للوقوف علي آخر المستجدات بالمدرسة .



كما تفقد مدرسة طناش تعليم أساسي الجديدة وتفقد الفصول الدراسي و معامل الحاسب الالي ومعامل الاوساط.