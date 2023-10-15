بوتين: الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن الجيش الروسي "يحسّن مواقعه" على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا (شرق أوكرانيا) التي كانت هدفا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها، وفقا للعربية.

وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي إن "قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما"، موضحا أنها تشمل "مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا".

وتتواصل العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، اليوم الأحد.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول مهاجمة منشآت في أراضي روسيا باستخدام 27 طائرة مسيرة، واستهدفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 منها فوق مقاطعة كورسك، واثنتين أخريين فوق مقاطعة بيلغورود