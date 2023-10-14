رئيس مدينة أشمون يشهد فاعليات مبادرة "أنت الحياة "

شارك خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية فى فاعليات مبادرة "أنت الحياة " التي تم تنظميها بمقر مدرسة سعيد علي عفيفي للتعليم الأساسي بقرية محلة سبك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة ،وذلك بحضور اللواء خالد عوف المستشار الميداني لمبادرة حياة كريمة والوفد المرافق له ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام مبادرة حياه كريمة بالمنوفية، و يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية ، و نواب رئيس المدينة ، ورئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد ،وعدد كبير من مديري الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز أشمون.

ضمت المبادرة تقديم قافلة طبية بكافة التخصصات ، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان ، وخلال المبادرة تم تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين علي القافلة بمقر مدرسة سعيد علي عفيفي بمحلة سبك ، كما تم عمل قافلة وفصول لمحو الأمية وتعليم الكبار وعمل الاختبارات للمتقدمين ، وقاعة مخصصة لمؤسسة مصر الخير لتقديم مساعدات مالية للغارمين .

من جانبة أشاد النمر بتنظيم مثل هذه القوافل المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم والاهتمام بهم في شتي المجالات داخل قري الريف المصري .