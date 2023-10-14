بنكو تكشف عن أحدث هواتفها S1

أعلنت بنكو، لتصنيع الهواتف المحمولة عن إطلاق منتجها هاتف بنكو S1.

يأتي الهاتف بجسم نحيف جداً بسمك 8.5 ملم، مع زوايا مستديرة وباللونين الأخضر الزمردي والأسود الجمشتي، وكلاهما يتميز بجزيرة الكاميرا اللامعة بشكل بارز.

والهاتف الذكي بشاشة LCD بقياس 6.8 بوصة مع قطعة بنش هول في الزاوية العلوية.

بفضل الحواف الرفيعة ونسبة العرض إلى الارتفاع 20.5:9، تحقق بنكو نسبة مذهلة تبلغ 91% من الشاشة إلى الهيكل. على الرغم من أنه يقدم دقة HD+، إلا أن الشاشة توفر تجربة مشاهدة استثنائية.

الهاتف مجهز بكاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابيكسل تستخدم تقنية تجميع البيكسل بنسبة 4:1 لتوفير صور بجودة 12 ميجابيكسل. يمكن للمستخدمين اختيار من بين أربع وضعيات تصوير رئيسية: AI Pro، Portrait، Capture، وUltra Clear، مما يوفر المرونة لمختلف سيناريوهات التصوير.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف بنكو S1 بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع وضع البورتريه الذكي لالتقاط صور سيلفي رائعة.

يشار الى ان هاتف بنكو S1 بمعالج Unisoc T606 المبني على تقنية تصنيع بدقة 12 نانومتر. يتضمن هذا المعالج ثماني أنوية مع نواة Cortex-A75 "الأداء" متسارعة بسرعة 1.6 جيجاهرتز وست نوى Cortex-A55 "الكفاءة" متسارعة بسرعة 1.6 جيجاهرتز أيضًا، مما يضمن أداءً سلسًا وفعّالًا. يأتي الهاتف الذكي أيضًا مع وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G57 MP1 لزيادة قدرات الرسوميات.

هاتف بنكو S1 يقدم 6جيجابايت من الذاكرة العشوائية الفعلية بالإضافة إلى 2 جيجابايت إضافية من الذاكرة الظاهرية، مما يوفر ذاكرة كافية للتعامل مع المهام المتعددة وتشغيل التطبيقات المتطلبة. بفضل سعة التخزين الداخلية الكبيرة والبالغة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة micro SD، يمكن للمستخدمين تخزين جميع تطبيقاتهم وصورهم وملفاتهم المفضلة.

قامت بنكو بتضمين تخزين UFS 2.2 الذي يعرف بأدائه الأسرع مقارنة بتخزين eMMC الذي عادة ما يتم العثور عليه في الأجهزة ذات التكلفة المنخفضة.