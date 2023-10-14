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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس جنوب إفريقيا يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
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أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشددا علي تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ولفت رامافوزا خلال مؤتمر صحفي عقده حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، بمشاركة وزراء وأعضاء برلمان، إلى خطورة الدعوة الإسرائيلية لإخلاء 1.1 مليون فلسطيني من الجزء الشمالي في قطاع غزة خلال 24 ساعة، والعواقب الإنسانية المدمرة لذلك.

وارتدى رامافوزا والمشاركون في المؤتمر، ملابس سوداء كاملة والكوفية الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطيني، تأكيدا على دعمهم للشعب الفلسطيني.

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رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عدوان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
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