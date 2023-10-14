توافق مصري فرنسي على خطورة الوضع الحالي بقطاع غزة

توافق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن خطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي، في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

واستعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وفي سياق أخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

