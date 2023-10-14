تأجيل محاكمة متهم بأحداث أبو النمرس

أجلت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته بالقضيه المعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس، لجلسة 12 نوفمبر للمرافعة.

وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.