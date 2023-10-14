محمود قاسم: انتهاكات الاحتلال في الأقصى يجب منعها بالمقاومة المسلحة

قال محمود قاسم، المؤرخ الفني، إن عمره من عمر نكبة فلسطين حيث عاصر الحروب العربية الصهيوينة بداية من حرب 1956 و1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973.

وأضاف «قاسم» خلال تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» اليوم السبت، أن حب فلسطين يجري في دمائه مثل أي مصري أو عربي حر، مشددا على فكرة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، لافتا إلى الأرض العربية ملكا للفلسطينيين، والعرب بينما اليهود جاءوا من جنسيات أخرى بعيدة عن الأرض العربية.

وتابع: «ما تفعله دولة الاحتلال الصهيوني من انتهاكات صارخة مستمرة في المسجد الأقصى شيء يجب مقاومته» مؤكدا أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى (سُبْحَانَ الَذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى)».

واختتم محمود قاسم حديثه قائلا إنه مع فكرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية.