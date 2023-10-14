الزمالك ٢٠٠٦ يهزم أبورجوان بسباعية في الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2004 على حساب فريق أبو رجوان بسباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من، عبد الغفار أنور "هدفين"، محمد أسعد و محمد صبيح و يحيي محمد حسن و محمد عبد الحميد "تيتو" و أحمد عادل .

ويقود فريق الزمالك 2004، رفاعي محمد رفاعي مديراً فنيا، و هشام إبراهيم و ناجي فضل و محمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربا لحراس المرمى ، مهند ياسر إدارياً، محمد علام أخصائيا للتأهيل والإصابات، إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.