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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة المصراوي، التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بعزبة النصراوي التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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