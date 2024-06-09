26 ساعة وتسجيل 825 هدفا.. قصة أطول مباراة كرة قدم فى العالم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى لقطات من أحداث مباراة كرة القدم التى استمرت لأكثر من 26 ساعة متواصلة ؛تم خلالها تسجيل 825 هدفا فى أطول مدة زمنية يشهدها العالم .

وكان قد استضاف ملعب كرة قدم روسي اطول مباراة بنظام "7 ضد 7"، حيث استمرت لأكثر من يوم كامل وسجلت العديد من الأهداف .

جرت المباراة في مجمع لوجنيكي الرياضي الأولمبي بضواحي موسكو احتفالاً بـ "يوم كرة القدم لعموم روسيا"وشارك فيها فريقان يضم كل منهما 7 لاعبين، بهدف تحطيم الرقم القياسي لأطول مباراة كرة قدم في العالم.

و تطلبت المباراة من اللاعبين مواجهة مستمرة لمدة 26 ساعة حيث لعبوا لساعتين متواصلتين تلتها استراحة لمدة 8 دقائق.

وانقسم الفريقان إلى أبيض وأحمر، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 416 هدفاً مقابل 409 أهداف للفريق الأبيض.

وعلى الرغم من عدم اعتبار المباراة "رسمية" وبالتالي عدم دخولها في موسوعة "غينيس" إلا أنها سجلت رقماً قياسياً في كتاب الأرقام القياسية الروسية.