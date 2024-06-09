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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال الوقفة وأيام عيد الأضحى

وزير التموين
وزير التموين
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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأول وثانى وثالث أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، اضافة إلى توفير السلع الغذائية، كما تستمر الوزارة فى صرف مقررات تموين شهر يونيو الجارى لأصحاب البطاقات التموينية .
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتلقى الوزير تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طنا يوميا، كذلك ضخ 5 آلاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و5 آلاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التى جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

التموين المجمعات الاستهلاكية