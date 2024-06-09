الأجهزة الأمنية بالفيوم تتمكن من فض مشاجرة بحفل زفاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتي، خلال حفل زفاف بقاعة تابعة لإحدى النقابات، بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين داخل قاعة تابعة لإحدي النقابات بمدينة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف.

وتبين أن مشادة نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، وتم السيطرة علي الموقف وتهدأة طرفي المشاجرة من قبل رجال الشرطة، ولم تسفر المشاجرة عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.