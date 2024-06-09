محافظ كفر الشيخ يعلن فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان

‏أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن فتح المجازر على مستوى المحافظة، لإستقبال أضاحى المواطنين والجمعيات الأهلية وذبحها بالمجان «بدون رسوم»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه كلف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام غير الصالح منها فوراً، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً، والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ‏ ضرورة الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية بالمجان، والتى تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، وتوفير خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح خارج السلخانة، حفاظًا على الصحة العامة، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للإستهلاك الآدمى.

ووجه محافظ كفرالشيخ، لمدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور محمد بشار، بالتجهيز الكامل للمجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

وأمر محافظ كفرالشيخ، بإستمرار إنعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلقى والتعامل الفورى مع بلاغات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورًا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير الخدمات بها لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.