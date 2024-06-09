الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط أسلحة نارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالبحيرة.. بقيمة مالية حوالى 20 مليون جنيه



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن البحيرة والإسكندرية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (8 عناصر إجرامية محكوم على عدد منهم فى عدة قضايا ما بين "شروع فى قتل، مخدرات، سرقة، سلاح") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 37 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3،500 كيلو جرام – 8 ميزان حساس – كمية من الأدوات والمواد الخام التى تستخدم فى خلط وتصنيع المواد المخدرة - 2 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش – 6 طبنجات – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 33 خزينة – 6 قطع سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (20 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.