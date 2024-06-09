ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر بميناء دمياط من البضائع العامة 52419 طن تشمل : 3830 طن يوريا و 1872 طن أسمنت صب و3804 طن جبس خام و2900 طن علف بنجر و8211 طن رمل زجاجي و7406 طن أسمنت معبأ و24396 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد بميناء دمياط من البضائع العامة 53697 طن تشمل: 1851 طن زيت طعام و7230 طن ذرة و3934 طن حديد و996 طن خشب زان و2150 طن خردة و4570 طن فول صب و666 طن ابلاكاش و1437 طن عدس و8635 طن سكر و22000 طن فول صويا و228 طن لبن مجفف.

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 19868 طنًا



بينما بلغت حركة الصادر بميناء دمياط من الحاويات 603 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19868 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183622 طنًا.

كما غادر ميناء دمياط، عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6688 حركة.