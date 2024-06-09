رئيس مدينة الأقصر يوجه أجهزة المحافظة بالتعامل مع تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة

قال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنّ المحافظ وجه بالتنسيق بين أجهزة المحافظات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والأزمات المترتبة عليها، لافتًا إلى أن ذروة قيمة الحرارة بالمحافظة تتراوح بين 45 و46 درجة.

وأضاف "الشرابي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفصائية المصرية، اليوم الأحد: "الشركة الوطنية للطوارئ وجميع الأجهزة التنفيذية تتلقى البلاغات في أي توقيت لحل أي مشكلة".

وتابع رئيس مدينة الأقصر: "بالنسبة إلى توقيتات فتح وغلق المقاصد والمزارات السياحية، فإنها من السادسة صباحا حتى الخامسة مساءً، وعدلنا التوقيت إلى الساعة السادسة مساءً، حتى يدخل السياح المزارات الساحية في التوقيتات التي يفضلونها، وزودنا مراكز الزوار في المحافظة، إذ تتاح فيها تكييفات ودورات المياه وكافيتيريات ونقدم المشروبات الباردة باستمرار".





