ضبط 5 أطنان سماد و2000 لتر حمض السلفوتيك مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، اليوم برئاسة نشأت عبدالله مدير الادارة و مفتشي الإدارة حملة تفتيشية على المحال التجارية واسفرت عن تحرير المحضر رقم 1935 لحيازة 100 شيكارة سماد مجهول المصدر زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي كمية 5 طن سماد مجهول المصدر،وتحرير محضر رقم 1940 لسنة 2024 لحيازة 2000 لتر حمض السلفوتيك مجهول المصدر وبدون فواتير.

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.