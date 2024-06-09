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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام

د حسام عبدالغفار
د حسام عبدالغفار
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من قوائم الانتظار لحالات عمليات  قسطرة القلب والأوعية الدموية التشخيصية والعلاجية بمستشفى السويس العام، والتي بلغت 91 حالة، تضمنت 49 تدخل جراحي بوحدة القسطرة، و42 حالة تم مناظرتهم والكشف عليهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الانتهاء لكامل عدد قوائم الانتظار، الذي تحقق فى مستشفى السويس العام بمحافظة السويس، نتاج الشراكة والتعاون المثمر مع الطاقم الطبي لمستشفي السويس العام و أساتذة وخبراء من كلية الطب جامعة حلوان، وشركة بوسطن ساينتفيك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة ، في مختلف التخصصات الطبية التي تمس المواطن المصري.
وأشار"عبد الغفار"، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة.

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