جيش الاحتلال يعلن قصف مناطق تابعة لحزب الله بجنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طائراته قصفت منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة الحولة جنوبي لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن طائراته هاجمت أهدافا وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني، أمس السبت، مضيفًا أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان، وسقوطها بمناطق مفتوحة في الشمال دون وقوع إصابات.

وأعلن حزب الله اللبناني، أمس السبت، مقتل أحد عناصره في استهداف إسرائيلي لإحدى بلدات الجنوب اللبناني، بعدما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة حولا جنوب لبنان.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان، حيث قصف جيش الاحتلال عشرات البلدات اللبنانية، واغتال العديد من عناصر حزب الله.