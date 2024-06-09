تخصيص 11 ساحة و141 مسجد لصلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد

أكد الدكتور مختار دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بلغت 11 ساحة كبرى و141 مسجدا لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأضاف الدكتور مختار دياب مدير عام مديرية الاوقاف بالوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة جميع شئون المساجد والترتيبات اللازمة لما قبل صلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، والانتهاء من خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الأضحى المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع طارئ لأية خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، وتجهيز المساجد بمراكز المحافظة ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات، وتوفير الفرش اللازم وكافة المستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف.

ومن جانبه وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وأكد محافظ الوادي الجديد، الجاهزية التامة ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز الإدارية الخمس لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة.

وأنهت محافظة الوادي الجديد استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية لتأمين المحتفلين ومنع حدوث أي مشكلة تواجه المواطنين.

ووجَّه محافظ الوادي الجديد، المسؤولين برفع حالة الطوارئ لدرجتها القصوى وإلغاء الإجازات وتشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الاحتفالات خلال فترة العيد.

إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة

وقالت وزارة الأوقاف بأنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تكثف مديريات الأوقاف في جميع أنحاء الجمهورية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ خطط شاملة تضمن راحة المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لأداء شعائر العيد.

وتستعد مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان توفير الأجواء المناسبة للمصلين والمحتفلين، وتشمل هذه الاستعدادات عدة جوانب أساسية، أبرزها

وقامت المديريات بحملات تنظيف وتعقيم واسعة للمساجد والساحات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحي المبارك، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين، وتم تجهيز أماكن مخصصة للنساء والأطفال لضمان راحتهم خلال الصلاة.

وتم تكليف عدد كبير من الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك وإمامة الصلاة، مع التركيز على الجوانب الروحانية والاجتماعية لعيد الأضحى وأهمية التضحية والتكافل الاجتماعي، وتم إعداد خطب خاصة تركز على المعاني السامية للعيد وكيفية استغلال هذه المناسبة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

وضعت مديريات الأوقاف بالتعاون مع الأجهزة المعنية آليات لتنظيم عملية ذبح وتوزيع الأضاحي، بحيث تتم وفقًا للشروط الصحية والشرعية، وتم تحديد نقاط معينة لجمع وتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة، لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل.

ونسقت مديريات الأوقاف بالمحافظات مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان سير الاحتفالات بسلام وأمان، ووضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال التجمعات الكبيرة للمصلين.