إعلام إسرائيلي: إطلاق رشقة صاروخية مكثفة من جنوب لبنان تجاه الجولان

أفادت قناة "القاهرةالإخبارية" بإن إعلام إسرائيلي أكد، اليوم الأحد، إطلاق رشقة صاروخية مكثفة من جنوب لبنان تجاه الجولان.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية: إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو الجولان سقطت جميعها في مناطق مفتوحة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة البقاع الأوسط وبعلبك شرقي لبنان، والتي تبعد أكثر من 120 كلم عن الحدود الجنوبية، مستهدفا منطقة الشعرة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

واستهدفت الضربات مستودعا فارغا وأشعلت النيران فيه ببلدة السفري في بعلبك، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

من جهته، قال حزب الله إنه هاجم 10 مواقع اسرائيلية وأسقط مسيّرة من نوع هرمز فوق الأراضي اللبنانية، وأضاف الحزب أنه استهدف منظومة ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي، وقصف مربض الزاعورة وتجمّعات للجنود في موقع راميا وثكنات شوميرا وشتولا وزبدين.

كما قصف الحزب مواقع رويسات العلم والمالكية والجرداح وجلّ العلام ومحيط مستوطنة شلومي.