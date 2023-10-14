مطار أمستردام ينقل 3.3 مليون سائح خلال الشهر الجاري

يشهد مطار أمستردام "شيفول" انتعاشة قوية في الحركة خلال عطلة الخريف التي تستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، حيث يتوقع أن يمر خلال هذه الفترة 3.3 مليون مسافر عبر المطار الهولندي للخارج، ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة بنسبة 25 % مقارنة بعدد المسافرين خلال عطلة الخريف لعام 2022، ومن المقرر أن تشهد أمستردام مغادرة أكثر من 70 ألف مسافر من مطاراتها مما يسلط الضوء على تدفق السفر خلال هذا الموسم.

وتشمل الوجهات الأكثر شعبية من أمستردام خلال هذا الوقت لندن وبرشلونة ودبلن ومدريد، حيث تعد تلك المدن وجهات السياحة المفضلة للمسافرين الهولنديين، وفي أكتوبر من العام الماضي استضاف المطار أيضًا أعلى عدد من الركاب، عبر 63.1 ألف رحلة جوية و4,912,421 مسافرًا من وإلى وعبر مطار أمستردام.

وقال جوست فان دوسبرغ، رئيس قسم الشحن في مطار أمستردام: "تُظهر بيانات الموقع الإلكتروني لمطار أمستردام اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا في أعداد الركاب، ففي يوليو 2023، استقبلنا 6,009,315 مسافراً، بزيادة 16.02 % عن نفس الشهر 2022، وشهد يونيو الماضي استقبال نحو 5,664,120 مسافراً، بزيادة 8.25 % عن العام السابق، وسجل مايو 5,599,870 مسافراً، بارتفاع 7.24 % مقارنة بالعام السابق".

وتعكس هذه الأرقام انتعاشًا قويًا واهتمامًا مستمرًا من قبل المسافرين بمطار أمستردام، كما قدم المصدر بيانات عن إحصائيات الرحلات الشهرية للعام بأكمله، مع تسليط الضوء على الأشهر التي شهدت أكبر عدد من الرحلات، وسجل شهر يوليو 42.9 ألف رحلة، يليه أغسطس بـ 42.7 ألف رحلة، والشهر الماضي استقبل المطار ما مجموعه 41.766 رحلة جوية.

تنبثق أهمية مطار أمستردام من أنه يضم خطوطا إلى 97 دولة و332 وجهة مباشرة عبر 104 خطوط طيران، وفي هذا الصدد، تحتل الخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم المركز الأول كأكبر شركة طيران في أمستردام، وتتبعها ترانسافيا، مما يؤكد على أهمية المطار كمركز نقل عالمي بالغ الأهمية.

وللترحيب بهذا العدد الكبير من المسافرين، اتخذ مطار أمستردام خطوات لضمان الإقامة وتجربة سفر ممتعة، فقد بدأ المطار برنامج صيانة وتحسين شامل بقيمة 3 مليارات يورو.