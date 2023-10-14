القبض على عاطل بحوزته 10 مليون جنيه تحصل عليها من تجارة العملة بالقاهرة

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته 10 مليون جنية



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة شمال سيناء) ، وبحوزته (مبلغ مالى "10 مليون" جنيه) وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.