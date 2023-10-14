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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون.. 18 أكتوبر

انطلاق مهرجان أسوان
انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون
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تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من السبت 14 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

وينطلق مهرجان أسوان للثقافة والفنون يوم الأربعاء المقبل 18 أكتوبر، بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية مصرية هي أسوان وتوشكى وقنا والمنيا وبني سويف والأنفوشي والغريية وكفر الشيخ والتنورة التراثية وأوبرا عربي، تقدم عروضها بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان ومراكز الشباب والأندية والميادين، ويقام حفل للفرق المشاركة مساء 21 أكتوبر بمسرح السوق بأبي سمبل، ثم تقدم عروضها صباح 22 بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

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ثقافة مصر
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