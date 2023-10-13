قصور الثقافة تحتفل بافتتاح قصر أبو المطامير

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم العديد من الفعاليات الفنية ضمن برنامج الاحتفال بافتتاح قصر ثقافة أبو المطامير، حيث استقبل القصر الجديد فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية.

وقدمت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمود كحله باقة من الأغاني الوطنية والحماسية، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، من بينها: "وطني الأكبر"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، فيما قدم المنشد أحمد الحصري أنشودة "المسك فاح"، كما شهد العرض الفني غناء عدد من أغاني زمن الطرب الأصيل، منها: رائعة الموسيقار سيد مكاوي "متفوتنيش أنا وحدي"، و"أنساك" لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

يذكر أن قصر ثقافة أبو المطامير تم افتتاحه في 19 من شهر سبتمبر الماضي، وبحضور د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حيث أقيم القصر على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، ويتكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ 350 كرسيا وقاعات للمرأة، وقاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردا.