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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو تشارك في مناقصة بناء أول محطة نووية في السعودية

ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو تهتم بمشروع بناء أول محطة نووية في السعودية، مشيرا إلى أن مؤسسة (روس آتوم) الروسية تشارك في مناقصة المشروع التي طرحتها الرياض.

وقال المسئول الروسي في مقابلة اليوم الجمعة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ضمن برنامج "نيوزميكر" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو إن روسيا والسعودية عقدتا على هامش المنتدى اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وترأس الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي وصل روسيا برفقة وفد رفيع المستوى.

وأوضح أنه تمت مناقشة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاع الطاقة النووية، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت قرارا ببناء محطة نووية وأطلقت مسابقة (مناقصة) لجمع العروض وتنفذ المشروع على مراحل.

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محطة نووية السعودية روس أتوم روسيا
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