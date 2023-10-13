قصور الثقافة تنظم «يوم في حب مصر» في محافظة الغربية

شهدت قاعة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية إقبال رواد قصر ثقافة طنطا والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمحافظة، لحضور فعاليات "يوم في حب مصر"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.



النشيد الجمهوري

بدأت فعاليات اليوم بعزف للنشيد الجمهوري، فيما تحدث الدكتور حاتم الصواف، مدرس بكلية الحقوق بجامعة طنطا موجها حديثه لشباب مصر بضرورة التحلي بقيمة الانتماء للوطن، وذلك من خلال المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن والمرافق العامة، والمشاركة في الأعمال التطوعية التي تقوم على خدمة المجتمع، مع الالتزام بالقوانين، واحترام عادات وتقاليد المجتمع.



واختتمت فعاليات اليوم من خلال تقديم المواهب الصغيرة والشابة عددا من القصائد الوطنية والأغاني الحماسية، بجانب فقرات فنية مخصصة للعزف على آلة الدف والكمان، وعرض لبعض من لوحات الأطفال، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، من بين الأطفال المشاركين: زكريا محمد، سارة قمر الدولة، آلاء غريب، عبد الحليم أحمد، جنى عبد الفتاح، جيداء أمين، وسجود وليد.