سمير الشورى: حريصون على صقل الخبرات في مجال جراحات العظام التخصصية لشباب الأطباء

أعلن الدكتور سمير الشورى، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب الأزهر بدمياط، حرص إدارة المؤتمر على تناول كل ما هو جديد وحديث في مجال جراحات العظام التخصصية؛ بهدف ملاحقة التطور العلمي وصقل الخبرات وتأهيل شباب الأطباء.

وأوضح رئيس قسم جراحة العظام أن المؤتمر يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تعقد برئاسة قامات علمية كبيرة في مجالات جراحات العظام التخصصية الدقيقة من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية تتضمن تدريبًا عمليًّا ونقلًا مباشرًا لأحدث العمليات الجراحية؛ بهدف التأكيد على التعليم الطبي المستمر.

وأضاف الشورى أن المؤتمر يعتبر فرصة قيمة للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مجال جراحة العظام، لافتًا إلى أن محاور المؤتمر تتناول مواضيع عديدة تشمل: جراحة الكتف والركبة، وجراحة العمود الفقري، واستبدال المفاصل، وجراحة الأورام العظمية، وجراحة الأطفال والتشوهات.

كما أضاف أن المؤتمر يشارك به نخبة من أطباء جراحة العظام المتميزين من داخل مصر وخارجها، حيث سيشاركون بعروضهم وندواتهم وورش العمل التفاعلية التي تتيح فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأطباء في مجال جراحات العظام التخصصية، كما تسهم جلسات المؤتمر والمحاضرات والعروض والورش العملية في تطوير المعرفة وتوسيع آفاق جراحة العظام.