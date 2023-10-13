صور| وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجد "محمود مدني" بقرية الراشدة بالداخلة

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مسجد "الدكتور محمود مدني" بقرية الراشدة بمركز الداخلة، والذي جرى إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه، بحضور اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المركز.

وأدى الحضور شعائر أول صلاة جمعة بالمسجد والذي يتكون من طابقين ويضم صحن المسجد بمساحة ٣٦٠م٢، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومئذنتين بارتفاع ٤٢مترًا، وسط جموع المصلين من الأهالي من قرية الراشدة ومركز الداخلة.

وفي كلمته عقب صلاة الجمعة هنأ وزير الأوقاف المواطنين بمناسبة احتفالات العيد القومي الرابع والستين للمحافظة، وافتتاح مسجد "محمود مدني"، الذي يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في عمارة بيوت اللَّه، مشيدًا بجهود المساهمين في بناء هذا الصرح لإعلاء الفكر الوسطي المستنير ورسالة الإسلام السمحة، داعيًا الله أن يتقبل منهم وأن يجازيهم خير الجزاء.

ومن جانبه، قدم المحافظ الشكر والتقدير لكل من شارك في إنشاء المسجد وتجهيزه بهذا الشكل المشرف؛ لخدمة أهالي القرية.

كما أعرب عن تقديره لجهود ودعم وزارة الأوقاف المتواصل لخدمة الدعوة وعمارة المساجد ورعاية النشء من خلال الأنشطة الدعوية والبرامج التثقيفية ودعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم.

جموع المصلين بمسجد مدني

شعائر صلاة الجمعة من مسجد مدني بالوادي الجديد

مسجد مدني بقرية الراشدة بالوادي الجديد

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجد محمود مدني بقرية الراشدة بالداخلة (1)

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجد محمود مدني بقرية الراشدة بالداخلة (2)