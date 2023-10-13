كوريا الشمالية تهدد بتوجيه ضربة للأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 02:26 م

هددت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، بتوجيه ضربة قوية وسريعة ضد الأصول الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن بيونج يانج نددت بنشر واشنطن أصولا استراتيجية نووية، ووصفتها بأنها استفزاز عسكري "غير مقنع"، محذرة من أن الأصول الاستراتيجية دخلت مياها خطيرة للغاية.

وأكدت بيونج يانج أن الضربة الأولى الأقوى والأسرع ل كوريا الشمالية ستوجه إلى وسائل الردع الممتد التي تستخدمها الولايات المتحدة لهلوسة أتباعها، والقواعد في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت أن العقيدة النووية التي اعتمدتها البلاد العام الماضي تسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، في حالة اعتقادها بأن هجوما نوويا ضدها وشيك.

ورست حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية، في ميناء بوسان بجنوب شرق البلاد يوم الخميس في زيارة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى منذ سبتمبر 2022، في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية. وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من التدريبات البحرية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعد زيارة حاملة الطائرات الأمريكية جزءا من التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، على النحو المبين في إعلان واشنطن الصادر في أبريل عقب قمة رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، عدلت كوريا الشمالية الدستور لتكريس سياسة تعزيز قوتها النووية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة ترسانتها النووية بشكل كبير.