رفعت شكيب يتساءل: أين منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين؟

قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة، يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية، ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لأعمال إجرامية وانتهاكات صارخة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، بموقف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر الداعم الأول والمساند لفلسطين، ودائمًا تقف بجانبها في كافة المحن والشدائد.

وتابع عضو مجلس النواب: "أين منظمات حقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ورفاقهم الذين صدعونا بالحديث عن حقوق الإنسان، من الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!

واختتم النائب رفعت شكيب: "إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الأعمال الإجرامية التي تمارس ضده من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".