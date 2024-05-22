تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لـ110 شاب وفتاة بأسوان

سلمت مديرية العمل بأسوان شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لـ110 شاب وفتاة، والذين تم تدريبهم على مهن مختلفة مطلوبة فى سوق العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وذلك بمركز التدريب المهنى بالمحمودية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاته واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، شهادات إتمام التدريب المهنى تم تسليمها لمن اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية لـ6 برامج تدريبية وهى الطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلى، وصيانة المحمول، والتطريز اليدوى ، والملابس الجاهزة والتى تم تنفيذها خلال الـ6 أشهر الماضية حيث تم تدريب الشباب من الجنسين تدريبات نظرية وعملية ، بجانب الزيارات التدريبية الميدانية لمواقع خارجية لتطبيق نظام المعايشة .

ولفت إلى أنه حضر تسليم الشهادات لخريجي البرامج مينا ناجى المنسق الميداني والمسؤول عن تنفيذ البرامج التدريبية و ممثلا عن برنامج الأغذية العالمى بأسوان.

وأضاف فوزى صابر، أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية شهد اهتماماً كبيراً من قبل مركز التدريب التابع للمديرية، وأيضاً منسقي البرامج بالأغذية العالمى حرصاً على جودة الخدمة التدريبية المقدمة بدءاً من التنسيق وإجراء المقابلات الشخصية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والتركيز علي مناطق وقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودمج ذوي الهمم مع أقارنهم فى ذات البرامج، وتوفير سبل الإعاشة للمتدربين من توفير بدلات إنتقال ووجبة جافة من قبل برنامج الأغذية وتطبيق نظام التوأمة المهنية فى تنفيذ هذه البرامج .

وأوضح أنه يتم متابعة الشباب بعد التخرج للوقف على مدي إستفاداتهم من هذه البرامج، ومدى إستثمار المكتسبات العلمية والخبرات العملية لدخول سوق العمل بشكل سليم ، فيما عبر شباب الخريجين عن كامل سعادتهم وإمتنانهم لوزير العمل ولمحافظ أسوان لدعمهم وتشجيعيهم المستمر، وتوفير فرص تدريبية بجودة عالية لهم .

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