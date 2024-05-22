"العربية لحقوق الإنسان": اعتراف النرويج وإيرلندا واسبانيا بالدولة الفلسطينية يعالج اختلال الموازين الغربية

أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بإعلان قادة النرويج وإيرلندا وأسبانيا بالدولة الفلسطينية والذي يأتي اعترافا وتأكيدا لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة، إن الخطوة المقدرة تمنح الأمل للضحايا الفلسطينيين بأن الدماء الغالية التي أهدرها ويهدرها الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة من الفظاعات والجرائم المروعة لم تذهب سدى.

وأضاف شلبي، أن هذه الخطوة يجب أن تمتد لتشمل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي لمعالجة اختلال الموازين الغربية وتأكيد اتساق الأقوال مع الأفعال، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس العربية الفلسطينية.