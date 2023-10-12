بوتين: موسكو وبشكيك لديهما وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو وبشكيك لديهما وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية والعالمية الملحة.

وقال بوتين -عقب محادثاته مع نظيره القيرغيزي سادير جاباروف اليوم في بشكيك-: "إن مواقف روسيا وقيرغيزستان متقاربة أو متطابقة في كثير من النواحي، التي تشمل عدد من المشاكل الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحًا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا وقيرغيزستان تنسقان عملهما في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات الدولية الرائدة، بما في ذلك منظمة شنجهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة.

وأعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لقيرغيزستان للعمل المشترك المثمر. وأضاف أن نتائج الزيارة ستساعد في تطوير التحالف بين روسيا وقرجيزستان وستفيد شعبي البلدين.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا تخطط لتعزيز العلاقات البناءة مع قيرغيزستان.. مُشيرًا -خلال منحه وسام الشرف للرئيس القيرجيزي صدر جباروف- إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه زميله لتطوير التفاعل بين موسكو وبيشكيك.

ونوه بوتين بأن عمل جباروف موجه نحو "تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجي بين روسيا وقرغيزستان" وأنه "يدعو باستمرار إلى تعزيز العلاقات الروسية القيرغيزية".

يشار إلى أن بوتين وصل في زيارة تستغرق يومين إلى قيرغيزستان في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي بيشكيك، أجرى الزعيمان مباحثات وشاركا في حفل توقيع الوثائق الثنائية. كما سيشارك الرئيسان معًا أيضًا في حدث رسمي مخصص للذكرى العشرين للقاعدة الجوية العسكرية الروسية في كانت. وسيشاركان غدا أيضًا إلى جانب قادة آخرين في رابطة الدول المستقلة، في اجتماع مجلس رؤساء دول المجموعة.