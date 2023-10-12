نوفاك: اهتمام روسي سعودي بالتعاون في الصناعة والطاقة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس،أن هناك اهتماما كبيرا من شركات روسية وسعودية بالتعاون في المجال الصناعي.

وقال نوفاك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه توجد مجالات واعدة للتعاون بين موسكو والرياض إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والنقل والصناعة، ونشاهد اهتماما من شركات سعودية لتعزيز التعاون".

وأضاف أنه يتوجب على السلطات تزيل العقبات والقيود بما يخدم تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية نما بنحو 20% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وكانت فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي" قد انطلقت في العاصمة الروسية موسكو أمس وتستمر لمدة 3 أيام.