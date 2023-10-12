التحالف الوطني يطلق حملة موسعة للتبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني

أطلقت مؤسستي صناع الحياة و شفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة .

يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

في السياق ذاته، دعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة مؤكداً على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.