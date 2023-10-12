جيش الاحتلال: ثقة الإسرائيليين انكسرت بعد عملية طوفان الأقصى

اعترف قائد قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافي ميلو، اليوم، بأن المجتمع الإسرائيلي فقد الثقة في الجيش، معبرًا "ثقة الإسرائيليين بالجيش انكسرت".

جاء ذلك بعد المشاهد التي نشرتها حركة المقاومة الإسلامية حماس عقب عملية "طوفان الأقصى"، حيث تم أسر عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل العشرات منهم.

وأضاف في بيان له اليوم الخميس، "ندرك أن الجيش الإسرائيلي دخل حرب طويلة قد تستمر لمدة شهر على الأكثر، ما دعا جيش الاحتلال إلى استدعاء عشرات الوحدات من الاحتياط، وتم إجلاء عدد كبير من المواطنين من المستوطنات ومن 24 بلدة في غلاف غزة.

وكشف ميلو عن فقدان المستوطنين لحالة الأمن الشخصي نتيجة ما حدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أن الحكومة حتى الان لم تتخذ قرارها بشأن الاجتياح البري لقطاع غزة.