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الخميس 12 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. 
وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 
وبالتزامن مع ذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، وحتى منعتهم من التواجد في مُحيطه. 
وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. 

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المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
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