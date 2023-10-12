هولندا تسّير رحلات لإعادة رعاياها من إسرائيل

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، أن البلاد ستواصل تسيير رحلات لإعادة مواطنيها من إسرائيل طالما لزم الأمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وهبطت أول طائرة عسكرية هولندية قادمة من إسرائيل إلى هولندا، مساء أمس الأربعاء، وتتجه أخرى لإسرائيل، اليوم، بعد أن سحبت شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران عرضًا بتسيير رحلة لإعادة المواطنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت الماضي، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.