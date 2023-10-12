وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ضمن جولة بالشرق الأوسط

وصل أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، ضمن جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط سعيا لتهدئة القتال بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

كما سيحاول وزير الخارجية الأمريكي المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن أسرتهم المقاومة الفلسطينية، بعضهم أميركيون، وفتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة قبل اجتياح بري إسرائيلي محتمل للقطاع.

وكان في استقبال بلينكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار بن جوريون.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل دعما عسكريا إضافيا لإسرائيل منذ بدء القتال مع المقاومة الفلسطينية.