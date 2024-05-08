«الداخلية» تُنظم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بوادى الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الحواجز" للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمباريات المفتوحة بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

أُقيمت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام بمشاركة 300 فارساً وفارسة وجواداً فى مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات والإرتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها والأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

فى ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

وأشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.