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الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"صندوق الأمم المتحدة للسكان": توقف مستشفى الولادة الرئيسي في رفح عن قبول المرضى

رضيع
رضيع
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قال صندوق الأمم المتحدة للسكان: إن مستشفى الولادة الرئيسي في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، توقف عن قبول المرضى.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الأربعاء،  إن مستشفى الولادة الإماراتي كان يتعامل مع حوالي 85 ولادة كل يوم من إجمالي 180 ولادة في غزة كل يوم قبل تصعيد القتال بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ضواحي رفح.

ويتجمع نحو نصف سكان غزة، والذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في مدينة رفح بعد هروبهم من مناطق أخرى في القطاع خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة منذ سبعة أشهر.

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