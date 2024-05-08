الأدعية المستجابة في أوقات الامتحان.. نصائح مفيدة للطلاب

مع أول أيام الإمتحانات وفي مختلف الأعمار والمراحل الدراسية ، يحرص الكثير من الطلاب على قراءة وترديد دعاء تيسير الامتحان، لما له من حضور طيب وطمأنينة قبل بدء الامتحان، وهناك الكثير من النصائح والأدعية التي يرددها الطلاب في الامتحانات.

أولا : الالتجاء إلى الله بالدعاء بأي صيغة دعاء كأن يقول ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري .

2- أن يذهب للنوم المبكر والذهاب إلى الامتحان في الوقت المحدد .

3- إحضار جميع الأدوات المطلوبة والمسموح بها كالأقلام وأدوات الهندسة والحاسبة والساعة لأن حسن الاستعداد يعين على الإجابة .

4- تذكر دعاء الخروج من البيت : "بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل ، أو أَزل أو أُزل ، أو أًظلم أو أُظلم ، أو أجهل أو يُجهل علي " ولا تنس التماس رضا والديك فدعوتهما لك مستجابة .

5- أن تسمي بالله قبل البدء لأنّ التسمية مشروعة في ابتداء كل عمل وسعي حيث يأتي بالبركة والاستعانة بالله هي من أسباب التوفيق والنجاح .

والدعاء في كل الأوقات والأحوال في حياتنا اليومية غير مقتصره علي الأمتحان فقط ولا يوجد دعاء أو ذكر مخصص لأول يوم امتحان ، ولكن هناك الكثير من الأدعية التي يجوز للطالب وأولياء الأمور ذكرها مع البدء في الامتحانات، باعتبارها أدعية مستحبة ومستجابة وتساعد على التذكرة والحفظ ومنها:

- اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك، فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين.

- اللهم إنّي أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم.دعاء أول يوم امتحان.. اللهمّ احفظ في ذهني ما درست

ومن بين دعاء أول يوم امتحان، اللهمّ احفظ في ذهني وقلبي وعقلي ما درست وحفظت، ولا تجعل تعبي وسهري هباءً منثورًا يا رب العالمين

- اللهمّ يا وليّ الأمر والتدبير، دبّر لي؛ فإنّي لا أحسُن التدبير

- اللهمّ أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

وهناك أيضا أدعية يمكن للطلبة ترديدها في أوقات الامتحانات، ومنها: اللهمّ الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإنّ العسير عليك يسير يا ربّ العالمين، نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

- يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

- اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

- يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

- اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب