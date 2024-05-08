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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رسمياً.. المحلة يعود للدوري الممتاز بعد الفوز بثلاثية على بروكسي

المحلة يصعد للممتاز
المحلة يصعد للممتاز
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حقق فريق غزل المحلة الفوز منذ قليل على بروكسي بنتيجة 3-1 في الأسبوع الأخير لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد الفلاحيين إلى 52 ويصعد رسمياً الى الدورى الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-1 وجاء الهدف الأول في الدقيقة 11 احرزه عبد الرحيم عمورى. 

وتعادل لبروكسي في الدقيقة 25  محمد صبري .

وجاء الهدف الثاني لغزل المحلة في الدقيقة 43  احرزه محمد جابر من ركلة جزاء  .

وفي الدقيقة 86 سجل عبده يحيى هدف غزل المحلة الثالث.

 وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري تعادل حرس الحدود مع القناة بدون أهداف.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت فاز لافيينا على طنطا بهدفينسجلهما  حازم مرسي وحازم أبوسنة في الدقيقتين 50 و54 .

وفي ستاد السلام تعادل وادي دجلة مع راية بهدف لكل  حيث سجل عمرو جمعة هدف راية في الدقيقة 60 وتعادل أكرم عبد ربه لوادي دجلة في الدقيقة 80 .

غزل المحلة الدوري الممتاز بروكسي