رسمياً.. المحلة يعود للدوري الممتاز بعد الفوز بثلاثية على بروكسي

حقق فريق غزل المحلة الفوز منذ قليل على بروكسي بنتيجة 3-1 في الأسبوع الأخير لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد الفلاحيين إلى 52 ويصعد رسمياً الى الدورى الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-1 وجاء الهدف الأول في الدقيقة 11 احرزه عبد الرحيم عمورى.

وتعادل لبروكسي في الدقيقة 25 محمد صبري .

وجاء الهدف الثاني لغزل المحلة في الدقيقة 43 احرزه محمد جابر من ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 86 سجل عبده يحيى هدف غزل المحلة الثالث.

وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري تعادل حرس الحدود مع القناة بدون أهداف.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت فاز لافيينا على طنطا بهدفينسجلهما حازم مرسي وحازم أبوسنة في الدقيقتين 50 و54 .

وفي ستاد السلام تعادل وادي دجلة مع راية بهدف لكل حيث سجل عمرو جمعة هدف راية في الدقيقة 60 وتعادل أكرم عبد ربه لوادي دجلة في الدقيقة 80 .