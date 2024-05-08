السفير الروسي بالقاهرة: الغرب يسعى للهيمنة وإنشاء قاعدة معادية لموسكو في أوكرانيا

ألقى السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، كلمة خلال الحفل الموسيقي الذي أقيم بمناسبة عيد النصر، حيث تطرق إلى تاريخ الحرب الوطنية العظمى ووصفها بأنها الصراع الأكثر دموية في تاريخ البشرية.

وأشار بوريسينكو إلى المعاناة الكبيرة التي تكبدها الشعب المصري جنباً إلى جنب مع الشعب السوفيتي، معتبراً مصر مسرحاً لأكبر المعارك على الجبهة الأفريقية خلال تلك الحقبة.

كما قدم شكره للجنود الأمريكيين والفرنسيين وجنود الدول الأخرى الأعضاء في التحالف المناهض لهتلر الذين قاتلوا إلى جانب القوات السوفيتية ضد الفاشية.

وتطرق السفير إلى الأوضاع الراهنة، معرباً عن قلقه من ما وصفه بـ "الرغبة الغربية في الهيمنة العالمية" وانتقد إنشاء قواعد ضد روسيا في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا الوضع يدفع بمحاربين جدد للانضمام إلى ما أسماه بـ "الفوج الخالد".

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