إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلتين بالقوة لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة متهم بهتك عرض طفلتين لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



كشف امر الإحالة أن المتهم س.ع خطف المجني عليهم حال كونهما طفلتين لم يبلغا من العمر ثمانية عشر سنة بالإكراه، أثناء سيرهما بالطريق العام أشهر السلاح الأبيص كتر - سكين" وأطلق كل نحوهم وخطف المجني عليهما إلى مسكنه وهتك عرضهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أسرة المجني عليهن بهتك عرضهن من قبل شخص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.