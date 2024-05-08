ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلتين بالقوة لمفتي الجمهورية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة متهم بهتك عرض طفلتين  لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.


كشف امر الإحالة أن المتهم س.ع  خطف المجني عليهم  حال كونهما طفلتين لم يبلغا من العمر ثمانية عشر سنة بالإكراه، أثناء سيرهما بالطريق العام أشهر السلاح الأبيص كتر - سكين" وأطلق كل نحوهم وخطف المجني عليهما إلى مسكنه وهتك عرضهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  بلاغا  من أسرة المجني عليهن بهتك عرضهن من قبل  شخص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

احالة اوراق المتهم اسرة المجني علية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم المتهم بهتك عرض أمر الإحالة بمديرية أمن القاهرة هتك عرض طفل هتك عرض طفلتين هتك عرضه هتك عرضهن